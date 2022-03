Brend (14) naar finale Vlaamse STEM Olympiade

Deinze Tweede­hands­kin­der­fiet­sen te koop in kelder Leiespie­gel

Wie op zoek is naar een kinderfiets voor een prikje, die moet op zaterdag 12 maart in de fietsbibliotheek Op Wielekes in de kelder van het stadhuis van Deinze zijn. De Gezinsbond van Deinze organiseert er een tweedehandsbeurs voor kinderfietsen waar je al voor 10 euro een exemplaar vindt voor je kind of kleinkind. De prijzen gaan niet hoger dan 60 euro. Een overzicht van de te verkopen fietsjes en de vraagprijs vind je op de Facebookpagina ‘Op Wielekes Deinze’. Iedereen is welkom tussen 9.30 tot 12 uur.

