Brasserie Torck heeft menukaart in braille: “Iedereen moet zich hier welkom voelen”

De menukaart van Brasserie Torck in de Kortrijkstraat is vanaf nu leesbaar voor iedereen. Ook wie blind is of slechtziend kan zonder hulp kiezen uit één van de gerechten van Wendy De Vos en Nico Daemers. “We hebben enkele klanten die onze kaart niet kunnen lezen”, zegt Wendy. “Wanneer ze niet vergezeld worden door een begeleider, lezen we onze gerechten met plezier voor, maar daar hebben we niet altijd de tijd voor. Eén van onze klanten werkt bij blindenzorg Licht en Liefde in Varsenare en hij stelde voor om onze menukaart te laten omzetten in brailleschrift. Ondertussen is de kaart toegekomen. We doen dit opdat iedereen zich hier welkom voelt. We hebben ook enkele klanten die doofstom zijn en ondertussen heeft Nico al een beetje gebarentaal geleerd.”