Brandweer waarschuwt voor losliggende takken in

Deinze Europees Schutters­tref­fen nadert met rasse schreden

Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus is Deinze the place to be voor duizenden schutters ter gelegenheid van de twintigste editie van het Europees Schutterstreffen (EST). Dat is een driejaarlijks feest waarbij schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. Daarnaast staan ook muziek en gezellig samenzijn centraal.

12 augustus