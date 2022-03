Stationstunnel Hansbeke opent binnen één maand: “Dorp krijgt aantrekkelijke treinhalte”

HansbekeOver exact één maand opent de stationstunnel onder de spoorweg in Hansbeke (Deinze) voor het publiek. Voetgangers en fietsers zullen vanaf dan de perrons en het dorpscentrum vlot kunnen bereiken. De omgevingswerken zijn volop aan de gang en in een laatste fase wordt het stationsplein heraangelegd. Op de fotopanelen op de omstreden geluidsmuren is het wel nog een jaar wachten.

De aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge bracht voor Hansbeke heel wat veranderingen met zich mee. Het stationsgebouw werd in 2016 afgebroken, in september 2020 werd de spoorwegtunnel voor gemotoriseerd verkeer in gebruik genomen en het afgelopen jaar werd gewerkt aan de stationstunnel die de overweg in Hansbekedorp moet vervangen. Momenteel is het dorpscentrum nog een werf, maar de contouren van het eindresultaat beginnen zichtbaar te worden. Schepen van Openbare Werken Johan Cornelis, die zelf in Hansbeke woont, geeft een update.

“Na maanden van voorbereidende werkzaamheden, is alles de voorbije weken in een stroomversnelling geraakt", zegt Johan Cornelis. “Nu zie je effectief de verandering op het terrein. Zo goed als alles wat beton is, werd voltooid, behalve de afwerking in de stationstunnel zelf. Je kan al goed de trappen en de toegangshellingen zien en aan de kant van Hansbekedorp worden de kasseien van de fietsenstalplaats gelegd. Er komen laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsenstallingen. Ook de naam Hansbeke werd al aangebracht op de muur van de tunnel. Het was aanvankelijk de bedoeling om de originele mozaïektegels van in het vroegere stationsgebouw te gebruiken, maar die waren zodanig aangetast door de tand des tijds dat we een goed alternatief gevonden hebben. Hetzelfde lettertype bleef behouden en de letters werden in de betonnen muur gedrukt. We bekijken of we met de mozaïektegels op een andere plaats iets kunnen doen.”

Volledig scherm De naam Hansbeke werd in het beton gebeiteld. © Anthony Statius

Volledig scherm De pleintunnel is bijna klaar. © Anthony Statius

“De pleintunnel onder het station zal in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 april in gebruik genomen worden", vervolgt schepen Johan Cornelis. “Dit zal voor de Hansbekenaren een grote opluchting zijn, want vanaf dan kan je opnieuw gemakkelijk te voet of met de fiets van de ene kant naar de andere kant. Het tunneltje tussen de Melkerijstraat en de Reibroekstraat, dat wat verderop ligt, zal dan definitief afgesloten worden. Binnen een maand zullen de omgevingswerken nog niet allemaal afgerond zijn. Er komen nog parkeerplaatsen ter hoogte van ‘t Pestelijntje en in een laatste fase worden het stationsplein en de aansluiting op de Merendreestraat heraangelegd. Er komt ook een betere aansluiting met de tuin van het Cultuurhuis, zodat je een open ruimte ziet, wanneer je uit de tunnel komt. De opening van de tunnel is een belangrijke stap in de voltooiing van de werken. Er is al veel kritiek geweest, maar als resultaat krijgen we een volwaardige stopplaats voor de treinreizigers.”

Ook de omstreden geluidsmuren worden momenteel gebouwd. Heel wat dorpelingen protesteerden tegen de wanden van 2,4 meter hoog, omdat die de historische dorpskern visueel in twee snijden. Met de campagne ‘Hansbekenaren zien elkaar graag…’ vroeg de lokale Dorpsraad Afrit 12 nieuw overleg met de stad en Infrabel, maar dat leverde niets op. “Langs beide kanten van de spoorweg komen er speciale wanden waarop fotoprints kunnen aangebracht worden“, zegt schepen Johan Cornelis. “Dit kunnen foto’s van het vroegere Hansbeke zijn of andere vormen van kunst. hiervoor zal een wedstrijd georganiseerd worden waardoor inwoners kunnen participeren. Op de panelen is het wel nog even wachten. Die zullen pas volgend jaar aangebracht worden.”

Volledig scherm Naast de spoorweg komen enkele parkeerplaatsen voor de handelszaken aan Hansbekedorp. © Anthony Statius

Volledig scherm De pleintunnel onder de spoorweg in Hansbeke. © Anthony Statius