Jeugdtheater Crea brengt Koning van Katoren naar Palace

Deinze Leiethea­ter en 54 andere Vlaamse cultuurcen­tra promoten jong talent

Leietheater in Deinze en 54 andere Vlaamse cultuurcentra bundelen de krachten in Eigen Kweek. Met dit project wil men zowel regionaal jong podiumtalent lanceren als cultuurcentra binden aan jonge kunstenaars. De 17 Oost-Vlaamse cultuurhuizen gaven de aftrap op donderdag in Leietheater.

13:52