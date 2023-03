Boze boeren trekken door Deinze: verkeershinder verwacht

De Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem waarschuwt voor verkeershinder tijdens de protestactie van de landbouwsector tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Overheid. “Vanuit tien verschillende verzamelpunten uit gans Vlaanderen zullen de tractoren vrijdagmorgen in colonne naar de hoofdstad rijden”, klinkt het. “Ook onze politiezone wordt omstreeks 8 uur doorkruist door twee colonnes: één route vanuit Eeklo over de N9 in Lievegem naar Gent/Aalst en één route vanuit Tielt over Deinze (N35) naar Nazareth/Oudenaarde. De terugkeer van de groepen is voorzien in de late namiddag. Ook dan is verkeershinder waarschijnlijk.”