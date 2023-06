Botsing tussen auto en fietser: man (56) met lichte verwondingen naar ziekenhuis

NET OPEN. Geert (53) start met eerste automaten­shop in Deinze: “Op elk uur van de dag een warme maaltijd of verse aardbeien”

Kant-en-klare maaltijden, warme of koude drankjes, snacks of verse aardbeien kan je nu ook uit ‘de muur’ halen in Deinze. Geert Schobben (53) van de bekende elektrozaak Foto Video Mac opende vandaag met Bistro’Matic de eerste automatenshop van Deinze op de Markt. “Sinds corona zie je steeds meer automaten met eten en drinken in grote steden. Waarom zou dat in Deinze niet kunnen?”