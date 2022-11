Boottocht Sinterklaas afgelast door regenweer: “De Sint komt naar de Brielpoort”

Zulte Eerste drie deelwagens beschik­baar in Zulte: “Hier spaar je heel wat kosten mee uit”

Zultenaren beschikken sinds deze week over drie deelwagens. De gemeente ging in zee met deelwagenbedrijf Partago en die installeerde een elektrische Renault Zoe aan de kerk in Olsene, de kerk in Zulte en de parking dorpstuin in Machelen-aan-de-Leie. Zondag is er nog een infomoment voor de geïnteresseerden.

17 november