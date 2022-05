Bootracers Xavier (59) en Jeroen (33) wonnen al EK en zetten nu hun sport in de kijker tijdens teamdag: “In deze sport moet je soms MacGyver zijn”

Deinze/VinderhouteXavier Derille uit Deinze en Jeroen Haverbeke uit Vinderhoute vormen samen het Puma Racing Team. Het duo won in oktober vorig jaar het Europees kampioenschap offshore voor motorboten en eind juni nemen ze deel aan het WK in Oostende. Om hun sport wat meer bekendheid te geven organiseren ze op zaterdag 25 mei een teamdag in Deinze. “Het belangrijkste in deze sport? Uitvaren zonder te crashen”, klinkt het.

In het dagelijkse leven is Xavier Derille actief als zelfstandig elektricien, maar op het water is hij de helft van het tweekoppige Puma Racing Team. Tijdens offshore races voor motorboten wordt hij vergezeld door Jeroen Haverbeke uit Vinderhoute (Lievegem).

“Zes jaar geleden ben ik in de wereld van powerboat racing beland als sponsor van een ander team”, zegt Xavier. “Ik ging mee om te helpen maar kreeg al snel zelf de microbe te pakken. Ik kocht een motorboot en ben ondertussen zelf vier jaar bezig als racer. Een team bestaat uit twee personen. In het begin heb ik een tijdje met mijn schoonzoon geracet en sinds vorig jaar is Jeroen mijn copiloot.” Jeroen vult aan: “We hebben elkaar leren kennen via de pleziervaart. In juli vorig jaar ben ik voor de eerste keer komen kijken naar een wedstrijd en in september nam ik al samen met Xavier deel aan een wedstrijd in Zeebrugge. Het is dus allemaal vrij snel gegaan.”

Volledig scherm Puma Racing Team in actie. © Anthony Statius

En dat het snel gaat, dat mag je gerust letterlijk nemen. De powerboat van Xavier en Jeroen heeft een vermogen van 300 pk en dat is ook het maximale vermogen in de categorie waarin ze deelnemen aan wedstrijden. “De snelheid is zeer afhankelijk van hoe het water op dat moment is, maar onze topsnelheid ligt tussen de 120 en 124 kilometer per uur”, zegt Jeroen. “Op wild water kan je dit natuurlijk niet halen, maar op een vlak wateroppervlak wel. Of dit een gevaarlijke sport is? Het is niet zo dat wij over de kop gaan. Het grootste gevaar is dat je een golf pakt en dan met de neus van de boot in het water duikt. Je krijgt dan al dat water over je heen en dat kan een risico zijn voor de nek, aangezien je niet vastzit in de boot. Je draagt alleen een helm. Het duurt ook ongeveer een uur om de boot weer uit het water te halen en de kans bestaat dat alle elektronica beschadigd geraakt. Het belangrijkste in onze sport, is om een wedstrijd uit te varen zonder te crashen.” Xavier vult aan: “Soms moet je even MacGyver zijn. Zo hebben we al een wedstrijd uitgevaren met een spanriem rond te motor. Als je de finish haalt, scoor je punten. Wie crasht, eindigt met 0 punten voor die wedstrijd. We hebben gelukkig een betrouwbare boot. Bij de finish moeten we ook een minimumgewicht hebben. Hoe lichter de boot, hoe beter dus. Bij ons is dit 1.470 kilogram, inclusief piloten.”

© Anthony Statius

© Anthony Statius

Met hun Puma Racing Team — de naam komt van het type powerboat — hebben Xavier en Jeroen alvast indruk gemaakt. In oktober vorig jaar werden ze Europees kampioen in het Spaanse Baiona in de categorie ‘pleasure navigation endurance boat production’. Voor Jeroen was dat zijn tweede race en zijn eerste race in het buitenland. “Sinds november zijn we hard aan het werk om onze boot aan te passen en dit met het oog op de nakende competities BK Offshore en UIM Pleasure navigation Endurance”, zegt Xavier. “Het Belgisch Kampioenschap vindt eind juni plaats in Oostende. Toeschouwers zijn meer dan welkom en wie wil, kan onze race vanop het water volgen.”

Om hun team wat meer in de kijker te zetten, organiseren Xavier en Jeroen een teamdag in Deinze. “We hopen onze kas een beetje te spijzen”, zegt Xavier. “Dit is geen goedkope sport, maar we mogen van geluk spreken met de steun van onze sponsors. Iedereen is op zaterdag 28 mei welkom op de parking van Banden Degezelle in Kouter 250 in Deinze. We presenteren er onze teamkledij en er zijn hapjes en drankjes te verkrijgen.”

Meer info via de Facebookpagina ‘Puma Racing Team’.