BODEM speelt kamermuziek in OC Olsene

WEERBE­RICHT. In Deinze zwaarbe­wolk­te ochtend en hevige regen

In Deinze valt er overdag regen. De regen begint rond 5 uur en zal ongeveer 17 uur aanhouden. De wind is stevig en komt uit het zuidwesten. De temperatuur wordt maximaal 12 graden. Morgen is er bewolking met lichte regen en een stevige wind bij een temperatuur van ongeveer 7 graden.

9:35