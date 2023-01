Bloom organiseert Spirituele Expo in Brielpoort

Tijdschrift Bloom is geen onbekende in de spirituele wereld en hoofdredactrice Eva Vanooteghem wil spiritualiteit ook bij de mensen brengen via beurzen. Zondag organiseert Eva er één in de Brielpoort.

“Op de publieksbeurzen van Bloom is er enkel plaats voor experts met echte kennis van zaken, die met eerlijkheid en nauwkeurigheid de bezoekers benaderen”, zegt Eva Vanooteghem. “Mensen zoeken richting, antwoorden en willen het leven doorgronden, zeker in tijden wanneer alles steeds onzekerder wordt. Men is hier op de juiste plaats, want spiritualiteit is meer dan in een glazen bol staren.”