Bloedarmoede bij Rode Kruis-Deinze: “We hebben dubbel zoveel vrijwilligers nodig”

Nevele Drie Nevelaars in canon Nederlands­ta­li­ge literatuur

In de nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur prijken drie auteurs uit de regio Nevele. Cyriel Buysse staat op de 45ste plaats, Virginie Loveling op de 69ste en Erwin Mortier werd nog net als honderdste gerangschikt. Buysse en Loveling brachten een groot deel van hun jeugd door in Nevele en Erwin Mortier in Hansbeke. “Het is toch opvallend dat drie van de honderd auteurs uit het Land van Nevele komen”, zegt Stefaan De Groote van de gelijknamige heemkundige kring. Er werd ook een lijst met werken opgesteld. Voor Buysse schuift men ‘Tantes’ naar voor en bij Loveling ‘het Revolverschot’. Tweeduizend mensen werkten eraan mee. Mede-initiatiefneemster Lieke Van Deinsen van de KULeuven ziet het niet zozeer als iets dat in steen is gebeiteld, maar als een discussiestuk. Een eerdere dergelijke canon dateert van 2002.”

3 oktober