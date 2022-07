Blauwe zone geschrapt, maar parkeerbedrijf blijft boetes uitschrijven

Deinze Zeventien­dor­pen fietst naar Kanegem

Het Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen organiseert op dinsdag 26 juli een fietstocht naar Kanegem. Inschrijvingen voor deze namiddagrit starten tussen 13.30 en 13.45 uur in de cafetaria van Zeventiendorpen in de Gentpoortstraat 41 in Deinze. Het vertrek is voorzien om 13.45 uur. Voor de tocht met koffie en pannenkoeken in De Naelde in Kanegem betalen deelnemers 7,50 euro. Meer info via zeventiendorpen@deinze.be of 09/387.82.80.

