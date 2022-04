Blasiusdriesstraat en Zeistraat tijdelijk onderbroken door werken

De Blasiusdriessstraat en de Zeistraat in Vosselare (Deinze) worden in de week van 25 april tijdelijk onderbroken door wegenwerken. In de Blasiusdriesstraat en een deel van de Zeistraat, over een lengte van ongeveer 50 meter, nabij het kruispunt met Langemunt, wordt de bovenste asfaltlaag van de rijweg vernieuwd. De weg wordt tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer en zal terug opengesteld worden vanaf 29 april. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Het kruispunt Langemunt – Zeistraat – Blasiusstraat blijft open.