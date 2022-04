Bko De Brieltuin loopt leeg op lesdagen, dus schrapt stad Deinze opvang in twee basisscholen: “Een economische beslissing”

Deinze 625 bestuur­ders reden afgelopen week te snel langs de Biebuyck­straat

Afgelopen week stond de superflitspaal, of Lidar, opgesteld langs de Biebuyckstraat in Deinze, een zone 50. In totaal werden er 33.855 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 625 te hard op het gaspedaal duwden.

31 maart