Bistro Marron organiseert Wintergarden met lokale producten: “De boodschap is: koop lokaal!”

Wintergarden vindt voor de eerste keer plaats in de verwarmde buitentent van Bistro Marron in de Molenstraat in Olsene. “Met dit evenement willen we toegankelijk zijn voor iedereen”, zegt Stephanie Vanzieleghem. “Vele mensen hebben schrik om hier te komen omdat ze denken dat wij een duur restaurant zijn. Met Wintergarden bieden we enkele hapjes en drankjes om te delen aan, die je ook in de zomer op ons terras kan terugvinden, zoals vleeskroketjes en huisbereide nems, een soort loempia.”