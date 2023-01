“Binnen onze wereld geldt de regel: wat je zelf niet beter kan, daarvan blijf je af”: kunstenaar bekladde muurschildering reageert op vandalisme

Siegfried Vynck is er het hart van in dat zijn kunstwerk vernield is. “Het is een van mijn mooiste werken waar ik wekenlang met hart en ziel aan gewerkt heb. Dit doet me toch wel iets”, vertelt de Oostendenaar. “Als je kijkt naar de stijl van het vandalisme kan ik alleen maar concluderen dat het om erg jonge gasten gaat. Waarom ze dat doen? Pff, waarschijnlijk uit verveling of stoerdoenerij ofzo. Het zijn alleszins geen echte graffitikunstenaars want binnen onze wereld geldt de regel: wat je zelf niet beter kan, daarvan blijf je af. Ik ben nu al tien jaar graffitikunstenaar en het is eigenlijk de eerste keer dat een van mijn tekeningen beklad wordt.”