Bij deze kunstwerken hoort chocolade: Fons Roggeman (82) lanceert boek, tentoonstelling en praline

Deinze/DeurleProeven van kunst kan je vanaf volgend week letterlijk doen in het mudel in Deinze. Tere van de tentoonstelling en boekvoorstelling van kunstschilder Fons Roggeman (82) ontwierp chocolatier Bart Van Cauwenberghe (53) van De Zwarte Vos een praline in dezelfde stijl.

Fons Roggeman uit Deurle (Sint-Martens-Latem) is al bijna 70 jaar actief als kunstschilder. Momenteel zijn er enkele van zijn recente werken te zien in het mudel in Deinze en op vrijdag 25 maart stelt hij er zijn kunstboek ‘Kijken tot het donker wordt’ voor.

“Op negenjarige leeftijd ben ik gestart aan de Academie van Aalst, waar ik ben geboren”, zegt Fons. “Ik had een goede leerkracht die zijn eigen stijl niet opdrong en de leerlingen vrij liet om hun eigen weg te zoeken. In 1961 ben ik naar Sint-Martens-Latem verhuisd en sinds de jaren 80 woon en werk ik in Deurle. Ik heb mij nooit tot één kunststroming beperkt, maar ik heb mij wel altijd laten inspireren door ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven. Ik heb recent kanker gehad en daarnaast heb ik twee ingrijpende openhartoperaties ondergaan. Ik geraakte toen geïnspireerd door cellen, transmitters, structuren en energiestromen en dat zie je in mijn recente werken. Wetenschappelijk zijn ze niet, het zijn eerder metaforen. De titel ‘Kijken tot het donder wordt’ verwijst naar een avond waarop ik urenlang in mijn tuin heb doorgebracht om te kijken hoe de zon ondergaat. Die sfeer heb ik ook op doek gezet.”

In het mudel hangen 9 schilderijen van Fons en in het boek staan 40 werken. Maar er is ook nog een andere creatie, namelijk een artistieke praline van Bart Van Cauwenberghe van chocolaterie De Zwarte Vos uit Astene. “Mijn vader was goed bevriend met Fons en we zijn altijd met elkaar in contact gebleven”, zegt Bart. “We hebben elkaars atelier bezocht en kwamen op het idee om een praline te maken ter ere van het boek. De buitenkant heb ik beschilderd met de kunstwerken van Fons in het achterhoofd. De vulling bestaat uit een karamel van frambozen en praliné van speculoos. Ik heb 100 doosjes laten maken en die zijn zowel te koop in het mudel als bij De Zwarte Vos.”

De boekvoorstelling vindt plaats op vrijdag 25 maart om 19.30 uur en de tentoonstelling loopt tot 17 april.