Bibliotheek verhuist niet naar oud stadhuis, stadsbestuur heeft andere locatie op het oog: “Een bibliotheek aan de Leie, dat is een extra attractie voor Deinze“

Hansbeke De Natuur­vrien­den wandelen door regio Hansbeke

Wandelclub De Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 24 april haar tweede wandeling van het jaar. Tijdens Vlaanderen Wandelt Lokaal gaat men op wandeling door Hansbeke. Er wordt gestart in de gemeentezaal in Hansbekedorp 35 tussen 7 en 15 uur en er is keuze uit de afstanden 4, 6, 8, 12, 14 en 16 kilometer. Men wandelt uitsluitend langs rustige landbouwwegen en paden. Er is een rustpost voorzien is in de benedenzaal in Landegem en om het uur wordt een gratis pakket Augustusbier uitgeloot. De eindcontrole sluit om 18 uur. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.

10:13