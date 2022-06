Bibliotheek Landegem gemoderniseerd met zelfuitleenbalies, inleverbus en uitwisseling met Deinze

In de bibliotheek van Deinze zijn de zelfuitleenbalies al sinds 2011 ingeburgerd, maar in Landegem moest je nog boeken lenen aan de balie. Dit is vanaf nu verleden tijd.

“De bibliotheek in Landegem is met 80.662 ontleningen in 2021 een druk bezochte plek”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Met de drie zelfuitleenbalies kunnen de bezoekers van de bibliotheek alles zelf inscannen. Hierdoor krijgen de medewerkers meer tijd vrij om nog meer persoonlijke service te bieden, zoals tips over goede boeken geven, of andere activiteiten organiseren.”

Bibliothecaris Pieter Vanholme is alvast tevreden met de nieuwe technologie: “De zelfscans zijn zeer gebruiksvriendelijk. Wie hulp nodig heeft, kan bij de medewerkers terecht. Materialen inleveren buiten de openingsuren kan nu ook via de inleverbus, die verbonden is met de software, zodat de ingeleverde materialen meteen van de lenerskaart verdwijnen. Deze inleverbus maakt het ook mogelijk om materialen die geleend werden in de bibliotheek van Deinze, in te leveren in Landegem. Omgekeerd gaat dat ook. De fietskoerier ViaVelo vervoert de boeken tussen de twee bibliotheken.” Schepen Rutger De Reu vult aan: “Om het leners nog gemakkelijker te maken, kan je openstaande bedragen nu ook online betalen via Mijn Bibliotheek. Met deze ingrepen is de koppeling tussen onze twee bibliotheken rond én bieden we extra dienstverlening.”