Bewoners Ter Meire openen vernieuwd speelplein

“De buurt kreeg inspraak over de inrichting van het speelterrein”, zegt schepen Rutger De Reu. “Zowel ouders als kinderen konden hun opmerkingen en aanbevelingen geven. Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met de opmerkingen van het wijkcomité De Vijfbunder. Dit plein wordt gebruikt voor heel wat buurtfeesten en ook dat vinden we belangrijk. De ruimte werd zo ingericht dat alles mogelijk blijft.”

“Als stad blijven we inzetten op het vernieuwen van onze jeugdruimte”, vervolgt de schepen. “Daarom zullen de bestaande speelterreintjes in de Albijn Van Den Abeelestraat in Sint-Martens-Leerne en in Breeschoot in Astene volgend jaar een make-over krijgen. We breiden ons speelpleinenbestand uit met een nieuw terrein in de Oostmeersdreef. Zo halen we tegen het einde van deze legislatuur de kaap van 50 speelpleinen.”