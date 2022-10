Bestuurder Porsche rijdt tegen geparkeerde auto

Deinze Pannenkoe­ken en lezingen brengen 3.125 euro op voor armoedever­e­ni­gin­gen

Naar aanleiding van de jaarlijkse Wereldarmoededag organiseerde de stad Deinze in het najaar van 2021 diverse acties. Zo organiseerde de dienst Kinderopvang een pannenkoekenverkoop die 2.234,25 euro in het laadje bracht. De bibliotheek organiseerde drie lezingen waarin het thema armoede centraal stond. De opbrengst hiervan bedroeg 891 euro. De opbrengst werd verdeeld onder de drie armoedeverenigingen die in Deinze actief zijn: het Contactcentrum Deinze, De Regenboog in Deinze en Welzijnsschakels De Zonnebloem in Nevele. Elke organisatie ontving 1.041,75 euro waarmee zij voedselpakketten kunnen voorzien en activiteiten kunnen organiseren voor kwetsbare personen.

6 oktober