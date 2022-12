Bestelplatform Hello UGO levert binnenkort aan huis in Deinze: “We starten met McDonald’s, maar alle restaurants kunnen zich aansluiten”

Aalter Pieter De Crem (60) twee maanden out na operatie: “Ik kijk ernaar uit om elkaar weer spoedig te ontmoeten”

Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter is tot eind februari out na een dringende operatie. Minstens. Zolang zal eerste schepen Patrick Hoste de taak van waarnemend burgemeester op zich nemen. Dat deed hij eerder al dertien jaar, toen De Crem in Brussel aan de slag was.

13:52