Beste cartoons ter wereld te zien in bibliotheekkelder

In navolging van de traditie van de voormalige Vlaamse Toeristenbond (VTB), organiseerde opvolger Cultuursmakers een internationale cartoonwedstrijd met als thema ‘Cultuur verbindt mensen’. In totaal zonden 375 cartoonisten uit 61 landen 1.025 cartoons in. De winnaars werden op vrijdag 1 april bekendgemaakt in de bibliotheekkelder op de Markt in Deinze, waar de 29 beste cartoons te zien zijn.