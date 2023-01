Beperkte hinder tijdens eerste fase werken N409

Het stadsbestuur investeert in samenwerking met het Vlaams gewest, Aquafin en FARYS in de gewestweg N409 in Zeveren. Het project voorziet de volledige heraanleg van de riolering, wegen en fietspaden in de Aaltersesteenweg, Vinktstraat en Deinzestraat, meer bepaald in het deel vanaf het kruispunt met de Kouter (N35) tot aan het centrum van Vinkt.