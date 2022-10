Belchicken opent volgende week restaurant in Kortrijkstraat

DeinzeBelchicken, de fastfoodketen gespecialiseerd in gefrituurde kipgerechten, opent met een beetje vertraging de deuren van haar restaurant in de Kortrijkstraat in Deinze. Vanaf begin volgende week kan je er terecht voor tenders, wings, nuggets en nog veel meer.

Een restaurant met kipgerechten in kippenstad Deinze, dat zou wel eens kunnen aanslaan. Begin dit jaar kondigde de fastfoodketen Belchicken de komst naar de Leiestad aan, maar op de opening was het even wachten. Ondertussen zijn de werkzaamheden klaar in de Kortrijkstraat 30, in het pand waar onder andere een computerwinkel en later de matrassenwinkel Maya Bedding gevestigd waren.

Het verhaal van Belchicken startte in 2013 in de Gentse Overpoortstraat en ondertussen is oprichter Ismail Yuruk aan een snelle expansie bezig. Belchicken heeft naast restaurants in België ook plannen in Nederland, Duitsland en Frankrijk en in juni opende in Roeselare het veertigste en meteen het grootste filiaal in België. Op de website staan er ondertussen 43 locaties vermeld en Deinze is daar één van. Vier ondernemers nemen samen de franchise in Deinze in handen.

“De opening werd uitgesteld omdat er wat problemen waren met de nutsvoorzieningen, maar nu zijn we klaar om te starten”, zegt één van de franchisenemers Ramazan Yalcinoz. “Maandag of dinsdag doen we voor het eerst de deuren open en eind deze week volgt de officiële opening. In Belchicken ligt de focus op gefrituurde kip zoals nuggets, tenders, wings en bites, maar je kan hier ook rundsburgers, salades of wraps krijgen. Ons bekendste gerecht is de finest chicken, dat is een hamburger met gefrituurde kippenfilet, sla en mayonaise. We hebben ook desserts en koffie. Het kiezen altijd voor een gezellig interieur en in Deinze hebben we dertig zitplaatsen. Je kan alle gerechten ook afhalen en we leveren aan huis met bromfietsen of elektrische fietsen.”

Belchicken Deinze zal elke dag open zijn, telkens van 11.30 tot 22 uur. Meer info via de Facebookpagina ‘Belchicken Deinze’ en www.belchicken.com.

Volledig scherm De Belchicken opent volgende week de deuren. © Anthony Statius

