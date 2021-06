Bejaard koppel dood aangetroffen in woning: “Er zou sprake zijn van vergiftiging”

Miro (73) en Dora (68), het koppel, werden woensdagochtend dood aangetroffen in hun woning in de Ten Rodelaan in Petegem-aan-de-Leie. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens buren zou er sprake zijn van vergiftiging. Volgens hen was het de zoon van het koppel die zijn ouders had aangetroffen. Een hele woensdag was de politie aanwezig en werd een sporenonderzoek gedaan in de woning. De zus van Dora bevestigt het overlijden, maar wenste verder geen commentaar te geven over de omstandigheden.