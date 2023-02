Bedrijf uit Deinze verovert met herbruikbare bekers het buitenland

Het bedrijf Goodless werd in 2019 opgericht door Rudi De Kerpel, de voormalige CEO van Eurotuin. In het hoofdkwartier in de industriezone in de Europalaan in Deinze worden herbruikbare plastic bekers gestockeerd voor verhuur. Deze bekers kunnen gehuurd worden voor evenementen en na gebruik worden ze bij Goodless afgewassen en gestockeerd. Met Smartcup ontwikkelde Rudi De Kerpel ook een unieke herbruikbare beker. Deze beker heeft een ingebouwde chip, zodat de waarborg voor de beker snel en automatisch terugbetaald wordt aan de persoon die de beker betaald heeft. Wie enkele vrienden trakteert op een evenement zal dus sowieso de waarborg van de bekers terugbetaald krijgen, wanneer de bekers worden ingeleverd.

Met Goodless wil Rudi De Kerpel de Europese markt veroveren en met de aankondiging van een fusie met Ecocup België van Re-uz, de Europese leider in herbruikbare verpakkingen, lijkt een volgende stap gezet. “Met Goodless zijn we vooral actief in Vlaanderen en Ecocup is het meest aanwezig in Brussel en Wallonië”, zegt Rudi De Kerpel. “Door onze krachten te bundelen kunnen we het hergebruik verder ontwikkelen in de Benelux. Het gaat dus niet om een overname, maar wel om een fusie. Ecocup heeft 5 miljoen herbruikbare bekers in stock en Goodless heeft er 2,5 miljoen en samen kunnen we grotere voorraden voorzien. De twee vestigingen in Deinze en Luik blijven bestaan. De fusie gaat van kracht op 1 januari 2024 en we streven naar een omzet van 10 miljoen euro per jaar. De Smartcup blijft enkel gekoppeld aan de naam Goodless, maar dankzij de samenwerking met Re-uz kunnen we onze uitvinding meer bekend maken in andere Europese landen.”