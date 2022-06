Beauville bouwt feestje van twee dagen aan kasteel Ooidonk: “Na twee jaar uitstel zal het deugd doen om iedereen terug te zien dansen”

In de regio rond Deinze, Sint-Martens-Latem en Gent is het festival Beauville ondertussen een gevestigde waarde voor liefhebbers van de betere dansplaatjes. Beauville is aan haar vierde editie toe, maar normaal gezien had dit al de zesde editie moeten zijn. In 2020 werd het festival afgelast door het coronavirus en toen kwamen de organisatoren met Jardin Beauville op de proppen, een pop-upevenement waarbij bezoekers in hun bubbel konden genieten van optredens van onder andere Kommil Foo en The Starlings. Vorige zomer stond opnieuw een gewone editie gepland, maar deze werd enkele maanden op voorhand afgelast door de coronamaatregelen. Voor een alternatief was het toen te laat, maar binnen een maand kunnen de Gentse ondernemers Vincent Verstrynge en Wouter Verbrugghe opnieuw bezoekers ontvangen op het kasteeldomein Ooidonk.