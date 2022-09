Basisschool Vinkt start schooljaar met Foodbars

Deinze/Astene/Bachte-Maria-Leerne Veertigste Canteclaer­mar­sen langs Astene en Bach­te-Ma­ria-Leer­ne

Wandelclub De Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 18 september voor de veertigste maal de Canteclaermarsen. De wandeling start tussen 6.30 en 15 uur in het VTI en er is een rustpost voorzien in zaal Ten Hove in Astene. Deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 4, 8, 12, 15, 20, 25 en 32 kilometer. Het parcours loopt langs Bachte-Maria-Leerne, het kasteel Ooidonk, Astene-Sas, het stadsbos en de Leieoevers. Er is een gratis drankje voorzien voor iedere ingeschreven deelnemer. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.

12 september