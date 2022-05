Basiel Decraenetocht in Bachte-Maria-Leerne

Wandelclub De Natuurvrienden organiseert op zaterdag 14 mei de 24ste editie van haar Basiel Decraenewandeltocht. De wandeling start tussen 7 en 15 uur in de basisschool Leernest in Bachte-Maria-Leerne en er is een rustpost voorzien in de zaal De Engel. Deelnemers hebben de keuze uit een parcours van 6, 10, 15 of 20 kilometer. De wandeling volgt een parcours door de groene omgeving van het Kasteel Ooidonk. Er is een gratis bloempje voorzien voor iedere ingeschreven deelnemer.