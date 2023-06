Bas (43) en Eva (46) openen wijncafé Cyriel in hoevetuin in Nevele: “Samenwerken lukt ons niet zo goed, maar samen mensen ontvangen wel”

Huur eens... een voetbalsta­di­on af: “Zelfs de heilige grasmat van Moeskroen is beschik­baar voor allerlei activitei­ten”

Altijd al eens een teambuilding, yogasessie of concert in een écht voetbalstadion willen organiseren? Vanaf nu kan het in Moeskroen. Vanaf 625 euro kan je er ‘Le Canonnier’ afhuren. Naast de kleedkamers en de tribune is dan ook het grasveld een tijd van jou. “De mogelijkheden zijn eindeloos”, klinkt het. Het concept is uniek in Europa.