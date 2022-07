Bar ou Sel brengt iedere vrijdag leven in ’t Veldeken: hapjes en drankjes van Den Artiest in de tuin van B&B De Steenhove

NeveleVoor drankjes en hapjes in een uniek kader kan je vanaf vrijdag 5 augustus terecht in Bar ou Sel in Nevele. Tijdens de coronaperiode bouwde Jean-Paul Belsack van B&B De Steenhove en Hostel De Steenakker een carrouselvormige chalet in de tuin en daar zal Guy De Mulder van afhaalboutique Den Artiest iedere vrijdag voor culinaire verwennerij zorgen.

In Veldeken in Nevele baat Jean-Paul Belsack al 15 jaar de bed and breakfast De Steenhove uit. Enkele kilometers verderop zorgen Guy De Mulder en zijn vrouw Christine voor verse pasta’s en pizza’s in zijn afhaalboutique Den Artiest in Vosselare. De twee ondernemers slaan vanaf volgende week de handen in elkaar voor Bar ou Sel, een idee dat ontstond tijdens de lockdown.

“De coronaperiode was niet gemakkelijk want we hebben lange tijd stilgelegen”, zegt Jean-Paul Belsack. “Om meer buitenbeleving te creëren voor onze gasten ben ik beginnen bouwen aan een houten bijgebouw in de tuin. De muur rondom deze houten constructie bestaat uit panelen, die allemaal opengezet kunnen worden. Zo kan je hier ook bij minder goed weer buiten vertoeven. Het ontwerp zat al enkele jaren in mijn hoofd, maar tijdens de lockdown had ik tijd om er aan te beginnen. Deze ruimte kan gehuurd worden voor onder andere teambuildingsessies en iedere vrijdag kan iedereen hier terecht voor een hapje en een drankje.”

Menu

Guy De Mulder is de man die voor die hapjes en drankjes zal zorgen.: “De ronde constructie doet denken aan een oude carrousel en zo hadden we meteen een naam voor ons concept: Bar ou Sel”, zegt Guy. “Ook wij hebben in de coronaperiode niet stilgezeten. Zo hebben we ons restaurant Den Artiest omgebouwd tot een afhaalboutique, maar omdat we toch graag onze klanten bedienen met de nodige sfeer en ambiance, zullen we als aanvulling op Den Artiest iedere vrijdagavond bij Jean-Paul ook nog eens voor lekkere gerechten zorgen. Mijn jongste dochter Claire zal zich vooral over de uitbating van Bar ou Sel ontfermen. Enkele gerechten op de kaart zijn verse focaccia met tapenades en olijven, nacho’s met guacamole en cheddarkaas, loempia’s met zoetzure dipsaus, gemarineerde kipstokjes met currydip, verse bitterballen me pickles, chili con carne of buikspek met tzatziki. Ideaal om te delen bij een cocktail, een lekker biertje of een goed glas wijn. En wie een glaasje te veel opheeft, kan altijd bij Jean-Paul in de B&B blijven overnachten.”

“’t Veldeken in Nevele was vroeger gekend als ontmoetingsplaats voor de Nevelaars”, vult Jean-Paul aan. “Met Bar ou Sel zorgen we dan ook voor een vleugje nostalgie. Het is echter niet de bedoeling om hier grote feesten te organiseren, want we zitten hier in agrarisch gebied en we hebben respect voor de omgeving. Gewoon genieten van goed gezelschap in een uniek kader, niet meer en niet minder.”

Bar ou Sel opent op vrijdag 5 augustus om 19.30 uur de deuren voor het publiek. Reserveren is niet mogelijk. Meer info via de Facebookpagina’s ‘De Steenakker hostel / De Steenhove B&B’ en ‘Afhaalboutique/Pastahuis Den Artiest’ en de Facebook- en Instagrampagina’s ‘Bar ou Sel’.

