Bakker Frederik (37) brengt lotgenoten die beroerte kregen samen voor eetfestijn

Dieter (41) opent koffiebar aan grootste school van Deinze: “Ieder uur zet ik een kan opgietkof­fie op grootmoe­ders wijze”

Tot eind vorig jaar was Dieter Depraetere (41) het gezicht van Het Verschrikkelijke Zoete Leven in Machelen-aan-de-Leie (Zulte), maar vanaf komende zomer zal je hem terugvinden in Deinze. In de Guido Gezellelaan, recht tegenover de schoolpoort van Leiepoort Campus Sint-Hendrik, opent Dieter namelijk ‘Beans’, een afhaalkoffiebar met een ludieke knipoog naar Mr. Bean.