Bachte-Maria-Leerne krijgt extra dorpsplein

“Momenteel vind je daar een woning en een private tuin die ommuurd is met betonnen platen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De projectontwikkelaar die er 12 meergezinswoningen zal bouwen is bereid om in het verlengde van de school, dus niet in het verlengde van de Leernsesteenweg te bouwen. Zo blijft er een open ruimte op de hoek met de Kloosterstraat die de stad zal aankopen. De bedoeling is om er een dorpsplein in te richten, waar ook plaats is voor evenementen zoals Leerne Kermis. Dit zal een grote meerwaarde zijn voor het dorp.”