AZ Sint-Vincentius krijgt Europees label voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Lievegem RESTOTIP. De Mouterij: “De betere brasserie in het betere decor”

Florence Van der Meeren en Anton Bulté maakten aan het begin van deze zomer bekend dat ze werk maken van een nieuwe brasserie in eigen gemeente. Ze kochten het oude BNP Paribas Fortis-kantoor in de Kerkstraat, en zijn volop aan het verbouwen om volgende lente te kunnen verhuizen. Wij gingen met plezier nog een laatste keer proeven in de betere brasserie in de Waarschootse Stationsstraat.

1 september