AZ Sint-Vincentius bedankt medewerkers met barbecue

Het is nog even wachten op zonnig weer, maar in Pitt in Vosselare (Deinze) staan meer dan 150 soorten barbecuetoestellen te wachten op de eerste T-bonesteak of vispapillot. Jeroen Ellegiers (39) toverde het voormalige tuincentrum om tot één van de grootste winkels voor wie graag buiten kookt. “Tijdens de coronaperiode is het buiten koken volwassen geworden", zegt Jeroen.