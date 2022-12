Avondshopping bij Deinse handelaars

Poeke Poeke rouwt om dorpsfi­guur ‘Ciske’: Willy Braecke­velt (70) overleden. “Natuurmens en altijd bereid een ander te helpen”

Willy Braeckevelt uit Poeke (Aalter) is overleden. Een dorpsfiguur dat in Poeke en Lotenhulle door iedereen Ciske genoemd werd. Altijd wel ergens te zien, en altijd op zijn rubberen laarzen. Hij werd eerder dit jaar ziek, en overleed nu in woonzorgcentrum Veilige Have. Ciske werd 70 jaar.

14 december