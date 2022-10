Astene kermis herdenkt gangmaker Bartje Blomme met eigen biertjes

Op zaterdag 15 oktober gaan de festiviteiten van start met cyclocrosswedstrijden, die LRC tussen 10 en 18 uur organiseert in de Parijsestraat. Om 16.30 uur openen de kermisattracties, alsook de kermisbar en gratis schminkstand. Om 18.30 uur is er een snoepworp met gratis bonnetjes voor alle kermisattracties en waardebonnen en ‘s avonds om 19.15 uur is er de Spokentocht van KWB Astene. “Nu café ‘t Duvelke een escape room geworden is, zochten we een nieuwe locatie om iets te drinken en dit is de basisschool Mozaïek geworden”, zegt voorzitter van het feestcomité Rutger De Reu. “Daar is iedereen welkom op zondag om 10.30 uur voor een kermisbar.”

Zondag is er ook opnieuw Hapje Kunst en Kornuiten, waarbij tussen 11 en 19 uur op zes locaties kunstwerken te bewonderen zijn. “De kunstenroute start aan de school en eindigt bij Uitvaart Vandenabeele”, zegt organisator Magda Laenen. “Er nemen 28 kunstenaars aan deel en zij zorgen voor poëzie, schilderkunst, fotografie en beeldende kunsten op 6 locaties.” Op zondag is er ook een cava- en ginbar van KSA Deinze-Astene, volksspelen en pannenkoeken in zaal Ter Leie en in zaal Ten Hove zorgt coverband The FlashLights voor drie uur live muziek.

Voor de maandagdienst, de traditionele culinaire rondgang door het dorp, heeft het feestcomité iets speciaal voorzien. “We brengen een eerbetoon aan Bart Blomme, een man die vorig jaar op 50-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand”, zegt Rutger De Reu. Organisator van de dienst Tamara Peeters vult aan: “Bartje was één van de trekkers van de kermis. Hij was geen lid van het feestcomité, maar hij was er altijd graag bij, of het nu om te helpen of om te dansen was. We dragen onze dienst op aan Bart en speciaal voor de gelegenheid lieten we door Huisbrouwerij Sint Canarus twee biertjes brouwen met zijn naam op. ‘t Bartje is een lichtblond bier met een alcoholpercentage van 5% en ‘t Blommeke is een iets pittiger biertje van 7%. In ‘t Blommeke zit ook een hopbloem. We zetten 25 bakken, goed voor 600 flesjes, fris. Mensen die langskomen zullen deze biertjes kunnen proeven en ondertussen herinneringen ophalen aan Bart. Een mooier eerbetoon, op zijn hoogdag, kunnen we hem niet geven.”