Arnold (81) brengt oorlogsdagen van geboortedorp Gottem tot leven: “Ik wil de gesneuvelde soldaten een gezicht geven, ook de Duitsers”

Gottem“In het dorpje Gottem sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog het grootste aantal soldaten op grondgebied groot-Deinze.” Arnold Vandenbroucke schreef een boek over wat er in zijn dorp gebeurde tijdens die verschrikkelijke Meidagen van 1940. “Men mag nooit vergeten wat er hier gebeurd is”, zegt Arnold.

Al 81 jaar is Arnold Vandenbroucke een fiere inwoner van Gottem. Hij was vroeger werkzaam bij de wolspinnerij van Zulte en al jarenlang verdiept hij zich in de lokale geschiedenis van de dorpen Gottem, Grammene en Wontergem. Hij schreef al tientallen boeken en zijn laatste wapenfeit is ‘Gottem tijdens de Meidagen 1940’.

“Over de oorlog in deze streek werd al vaak geschreven, maar over de gevechten die op grondgebied Gottem plaatsgevonden hebben, vind je bijna niets terug”, zegt Arnold. “Op 24, 25 en 26 mei 1940 zijn hier nochtans heel veel slachtoffers gevallen. In groot-Deinze liep het aantal gesneuvelde soldaten nergens hoger op dan in Gottem. In totaal lieten hier 93 Belgische soldaten, waarvan 77 Ardense Jagers, het leven. De Ardense Jagerstraat in het dorp herinnert ons aan die periode. De gevechten hebben plaatsgevonden aan de bocht van Gottem. De Duitsers zaten aan de overkant van de Leie in Machelen-aan-de-Leie en na een hevige strijd van drie dagen, slaagden ze erin om het water over te steken en Gottem in te nemen.”

Volledig scherm De kerk van Gottem werd volledig verwoest tijdens de Meidagen in 1940. © rv

Volledig scherm De beschadigde huizen in Gottem. © rv

“In mijn boek geef ik een overzicht van alle soldaten die hier gesneuveld zijn”, zegt Arnold. “Ik geef ook zo veel mogelijk informatie over die mannen, gaande van hun doodsprentje, hun geboorteplaats, hun beroep tot de bezittingen die ze bij zich hadden op het moment van hun overlijden. Ik heb ook heel wat brieven van hun familieleden verzameld. Deze briefwisseling wordt ook in het boek vermeld. Van de meeste Belgen heb ik een foto en hiervan staan er ook op de cover van mijn boek. Eén van die mannen was Louis Rolus, een beloftevolle wielrenner uit Bornem. Op 26 mei werd hij dodelijk getroffen door een bom, nota bene van de Belgische soldaten. Ik heb ook een foto van zijn begrafenis hier aan de kerk van Gottem.”

Volledig scherm Louis Rolus. © rv

“Mijn doel is om letterlijk een gezicht te geven aan die mensen, zodat ze niet vergeten worden” vervolgt Arnold. “Ook de Duitse soldaten die hier overleden zijn, staan in het boek. Er zijn een zeventigtal namen gekend, maar het waren er waarschijnlijk veel meer. Verder vind je foto’s van de beschadigde huizen en de verwoeste kerk van Gottem, alsook info over de familie Bultinck, de enige lokale burgerslachtoffers die hier het leven lieten. Naast hen overleden hier ook enkele vluchtelingen uit de regio Oudenaarde. In 1940 was ik nog niet geboren, maar toch ben ik gefascineerd door het verleden van mijn dorp. Als ik het niet neerpen in een boek, dan zal niemand het doen.”

Wie het boek van Arnold Vandenbroucke wil kopen, kan contact opnemen via arnold.vandenbroucke1@telenet.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.