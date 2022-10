Appel- en perenbomen in Merendree leveren stroop: “Zonde om niets met dit fruit te doen”

Aan de Dopershoek in Merendree vind je één van de grootste boomgaarden met hoogstambomen uit de streek. In een groene oase van 2,5 hectare groot staan zo’n tweehonderd fruitbomen, goed voor 120 soorten appels en peren. De bomen werden in het begin van de 20ste eeuw aangeplant door de familie Van den Bon en tot het einde van vorige eeuw bleef de boomgaard in privéhanden. De Vlaamse Landmaatschappij zorgde voor een herstel en sinds 2003 is het eigendom van de gemeente Nevele, nu dus de fusiestad Deinze. De bomen worden nu verzorgd door Patrick Heyerick van hoogstamboomgaard.be.

Educatief luik

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) en schepen van Milieu Filip Vervaeke (Open Deinze) kwamen er donderdag stroop proeven. De lekkernij is afkomstig van een deel van het fruit en werd gemaakt op initiatief van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei. “We kregen van de stad Deinze de toestemming om het fruit te plukken”, zegt Ralph Maréchal van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei. “Zo'n 700 kilogram appels en peren, voornamelijk kraaiperen, werden verwerkt tot stroop. In totaal werden zo'n 170 potjes stroop geproduceerd. Deze is voor alle duidelijkheid niet te koop. Het doel is niet om winst te maken, maar om aan te tonen wat er allemaal mogelijk is met dit fruit. We hopen dat onze actie de stad kan inspireren om vanaf volgend jaar aan de slag te gaan met het fruit uit deze boomgaard. We zijn ook bezig met een educatief luik rond fruitbomen en bijensoorten. Het zou mooi zijn mochten leerlingen hier terechtkunnen voor een leerrijke klasuitstap.”