Apotheker deelt menstruatieproducten uit aan schoolgaande meisjes: “Erg dat meisjes thuisblijven omdat ze geen maandverband kunnen betalen”

Een onderzoek van non-profitorganisatie Caritas Vlaanderen bij 2.600 vrouwen tussen 12 en 25 jaar toonde in 2019 aan dat één op de acht Vlaamse vrouwen soms niet voldoende geld heeft voor tampons of maandverband. Bij vrouwen die in armoede leven, loopt dat op tot 45 procent. Deze menstruatiearmoede laat ook Leen Feys uit Deinze niet onberoerd. Als apotheek-titularis van Apotheek Lloydspharma De Leie op de Markt in Deinze start ze met een opvallende actie.

“Een tijdje geleden zag ik op het nieuws een programma over Schotland dat tampons en maandverband gratis maakt voor iedereen”, zegt Leen. “Ik las ook enkele getuigenissen over vrouwen uit ons land die geen geld hebben om deze producten te kopen. Dit heeft mij enorm aangegrepen. Ik ben zelf jong geweest en ik kan mij inbeelden dat het verschrikkelijk moet zijn als je je als jonge vrouw moet gaan isoleren omdat je je anders maar ongemakkelijk voelt. Ze zijn meisjes die maandelijks op doktersvoorschrift thuisblijven tijdens hun menstruatieperiode en die ook alle naschoolse activiteiten moeten missen. Het feit dat ze daar helemaal niets aan kunnen doen, vind ik erg. Meisjes van die leeftijd zouden zich daar niet mee mogen bezighouden. Zij moeten net veel mensen leren kennen en onbezorgd verliefd kunnen worden.”

“Ook in Deinze zijn er ongetwijfeld meisjes die kampen met menstruatiearmoede”, vervolgt Leen. “Daarom kwam ik op het idee om een lokale actie te organiseren. Ik nam contact op met AD Delhaize en daar was men onmiddellijk bereid om menstruatieproducten aan een lagere prijs ter beschikking te stellen. Om te beginnen heb ik tien pakketten besteld, waarin een doos tampons en een doos maandverband van het huismerk van Delhaize zitten. Deze zijn bedoeld voor meisjes die nog naar school gaan. Ze hoeven niet op voorhand te bestellen, ze mogen gewoon de apotheek binnenstappen en naar een pakketje vragen. Dit krijgen ze dan gratis mee naar huis.”

“Of de drempel dan niet te hoog ligt? Misschien wel, maar ik wil vermijden dat mensen profiteren van deze actie. De pakketten zijn echt bedoeld voor jonge meisjes, die deze producten niet kunnen betalen. We hebben hier geregeld discrete gesprekken met jonge vrouwen, die met heel wat vragen zitten, en dus ben ik er zeker van we met deze actie ook op een discrete manier de juiste doelgroep kunnen bereiken. Ik vrees dat het ook nodig zal zijn, want met de huidige prijsstijgingen zal menstruatiearmoede alleen maar toenemen. Ik weet niet of mijn actie een succes zal worden, maar indien de tien pakketten op zijn, zullen we de voorraad aanvullen. De actie loopt voor onbepaalde duur.”