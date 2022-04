Aperitiefwandeling in het stadsbos

Deinze Voorstel­ling Mathias Sercu opnieuw uitgesteld

De voorstelling ‘Dit is geen ballade’ van Mathias Sercu & De Opportuniteiten in Deinze wordt nog maar eens uitgesteld. Dit laat Peter Lafosse van de organisatie DeinzeLacht weten. “De voorstelling van zaterdag 4 december in het Leietheater werd al uitgesteld omdat één van de muzikanten in quarantaine zat. De voorstelling was voorzien op donderdag 7 april, maar omdat één van de muzikanten besmet is met het coronavirus, moeten we de voorstelling opnieuw uitstellen. Wij proberen zo vlug mogelijk een nieuwe datum te prikken”, aldus Lafosse.

