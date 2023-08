Anticlimax op eerste dag Balloonmeeting: “Te hevige wind voor veilige ballonvaart”

Koppel ruilt krantenwin­kel in voor B&B in de Ardennen en duikt meteen Met Vier in Bed: “Bij Cha Cha de Loup vind je paarden, Serge Gainsbourg en vooral veel rust”

Na 23 jaar ruilde Pascal Lapiere (54) zijn krantenwinkel De Letter in Deinze in voor een B&B in de Ardennen. Samen met zijn partner Kathleen Vandekerckhove (56) bouwde hij een privéwoning om tot een adults only-verblijf met binnenzwembad en een fenomenaal uitzicht. Dit alles is in de week van maandag 7 augustus te zien in het VTM-programma Met Vier in Bed. “Het is hier zo rustig dat één van de gasten zei dat je de paarden hoort grazen”, zegt Kathleen.