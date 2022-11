Anja en Fabien verhuizen bakkerij Delice naar centrum Petegem-aan-de-Leie en breiden uit met tearoom

“We wilden enkele investeringen doen door onze bakkerij uit te breiden, maar in het pand in de Kortrijkstraat is de oppervlakte te beperkt", zegt Anja. “Er zijn ook maar weinig parkeerplaatsen op die locatie. We hebben er 19 jaar lang een bloeiende zaak gehad, maar nu is het tijd om verder te doen op een nieuwe locatie. Bakkerij/tearoom ‘t Hoekske stond te koop en dit leek ons ideaal om Delice naartoe te verhuizen.”

“Net zoals vroeger kan je bij ons terecht voor brood, patisserie, belegde broodjes, geschenkpakketten, verrassingsbrood en ontbijtmanden”, vervolgt Anja. “Daarnaast hebben we nu ook een tearoom met zo’n 40 zitplaatsen en een terras met nog eens 30 zitplaatsen. De tearoom staat hier sinds 2013 en we hebben ze volledig opgeknapt met een nieuw laagje verf en een nieuw interieur. Voor mij is dit een beetje teruggaan naar mijn roots want in mijn jonge jaren heb ik twaalf jaar in de bekende taverne Poesta in Tielt gewerkt. Je kan hier iedere dag terecht voor een ontbijt en ‘s middags en ‘s avonds is kan je hier een snack eten, zoals een croque monsieur, een spaghetti of artisanale kaas- en garnaalkroketten. Voor speciale gelegenheden zoals Vader en Moederdag zal je hier ook terechtkunnen voor een ontbijtbuffet. Delice opent op vrijdag 25 november de deuren. We zijn iedere dag open vanaf 6.30 uur. Op dinsdag is de zaak gesloten”, besluit Anja.”