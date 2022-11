Angèle viert honderdste verjaardag met feestje in Sint-Jozef

Angéle Van Landuyt werd honderd jaar geleden geboren in Egem als dochter van Camiel en Emerence. Samen met haar ouders, zus Maria en broer Roger woonde ze later in de Driesstraat 109 in Petegem-aan-de-Leie. Na haar huwelijk met Maurits Dossche verhuisde ze wat verderop naar de Driesstraat 30. Angele werkte bij Saint Au Bain en Maurits bij drukkerij De Muyter. Ze kregen samen 2 kinderen: Marianne en Eric. Momenteel heeft Angèle zes kleinkinderen en één achterkleinkind. Ze bleef tijdens haar leven niet gespaard van ziekte, maar toch was ze altijd in de weer om iedereen te helpen waar nodig.