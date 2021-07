Alle details over het Grote Bevrijdingsfeest Tom Van Damme (25) bekend: “Bubbel van 5.000 jongeren bouwt feestje aan de Leie”

Deinze/Zulte Versnelde vaccinatie in Deinze en Zulte: “Zaterdag kan elke volwassene die zich nu regi­streert om een Johnson-vac­cin komen”

7 juli Het vaccinatiecentrum Brielpoort in Deinze krijgt extra vaccins, en wil een inhaalbeweging doen. Op zaterdag 10 juli en donderdag 15 juli is het vaccin van Johnson & Johnson beschikbaar voor iedereen die 18 jaar of ouder is. “Ook wie reeds eerder uitgenodigd werd voor Pfizer of AstraZeneca, kan op deze momenten een Johnson & Johnson-vaccin krijgen.”