Alexia (60) en Carine (62) fietsen 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela: “Wij fietsen en onze mannen volgen met de camper”

“Carine en ik hebben elkaar leren kennen op het werk in de Colruyt in Deinze”, zegt Alexia. “Ik woon in Astene en Carine woonde vroeger in Vinkt, maar ondertussen is ze verhuisd naar Maldegem. We zijn al vaak samen op skivakantie geweest en om haar zestigste verjaardag te vieren, waren we op zoek naar een sportieve uitdaging. Ondertussen is Carine 62 jaar, maar ik ben dit jaar 60 jaar geworden, dus dan vieren we gewoon mijn verjaardag met een fietstocht naar Santiago de Compostela.”

“Ik ben al bijna vijftien jaar actief bij de damesploeg van WTC Godefroot, waarmee ik iedere zondag ga fietsen”, zegt Alexia. “Dat zijn meestal tochten van 80 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Ik ga ook altijd naar het werk met de fiets en twee tot drie keer in de week doe ik aan spinning en fitness. Vroeger heb ik ook aerobics en karate gedaan. Ik heb al vaak de Mont Ventoux in het zuiden van Frankrijk beklommen met de fiets, maar zo’n pelgrimstocht naar Spanje is toch iets anders. De afstand van Astene tot in Santiago de Compostela bedraagt ongeveer 2.400 kilometer en die willen we afleggen in 22 fietsdagen. Ik heb zes weken vakantie genomen en het doel is om ten laatste op 31 mei te arriveren. Dan heb ik nog twee weken de tijd om terug te keren. We doen het dus rustig aan en maken er een mooie reis van. We leggen gemiddeld zo’n 100 tot 120 kilometer per dag af, behalve in de Pyreneeën, ongetwijfeld het moeilijkste stuk van de route. Onze echtgenoten reizen mee met de camper, voor mochten we pech onderweg hebben. Zo hebben we ook altijd een slaapplaats. Ik zal blij zijn als we op onze eindbestemming geraken, maar als het weer een beetje meezit moet dat zeker lukken.”