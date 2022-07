Alain (58) en Annick (52) vieren 10 jaar Nikky’s: “Mensen komen hier voor de gezelligheid en onze wekelijkse suggesties”

“Ik heb 19 jaar in tearoom Cocoon in de Tolpoortstraat gewerkt”, vertelt Annick. “Daar was ik zowel verantwoordelijk voor de keuken als voor de zaal. Toen de toenmalige uitbaters de zaak wilden overlaten, had ik de eerste keuze, maar het pand was te duur. Het pand in de Gentstraat, waar Alain vroeger nog een restaurant had uitgebaat, was wel beschikbaar en uiteindelijk hebben we ons daar gevestigd. We hebben het gebouw volledig heringericht en vooraan hebben we een overdekt terras geïnstalleerd. De eerste jaren heb ik de zaak uitgebaat met Christelle Grijp, die hier nog steeds deeltijds werkt, en enkele jaren later is Alain er voltijds bij gekomen.”