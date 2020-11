Afscheid van een van de laatste molenbouwers van het land: Roland Wieme (79) overleden aan coronavirus

Petegem/Zulte/RuiseledeDe Vlaamse molenwereld is een monument van vlees en bloed kwijt. Als een van de laatste ambachtelijke molenbouwers van ons land ontfermde Roland Wieme (79) zich over tientallen oude windmolens in Oost- en West-Vlaanderen. De stichter van Molenbouw Wieme verloor donderdag de strijd tegen het coronavirus in het AZ Sint-Vincentius in Deinze. Hij was veertien jaar toen hij thuis in de tuin zijn eerste molen bouwde. 65 jaar later is zijn vakmanschap overal in Vlaanderen te bewonderen.